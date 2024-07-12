Абитуриенты могут подать заявление в вуз через «Госуслуги»

В России идет приемная кампания в университеты и колледжи. С помощью портала «Госуслуги» подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи, об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров. Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать заявления в высшие учебные заведения дистанционно – через «Госуслуги». Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений. Прием заявлений будет продолжаться еще две недели, до 25 июля. Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 тыс. студентов, на сегодня более 50 тыс. абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение,

– отмечает заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

С помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» абитуриенты могут заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение. Такой формат позволяет студенту получить поддержку уже во время учебы, а затем гарантированно трудоустроиться.

В 2024 году количество бюджетных мест на целевое обучение в университетах по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6%, сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. При этом с мая вступил в силу закон о новом механизме приема абитуриентов на целевое обучение. Теперь заказчик размещает свои предложения на платформе «Работа в России».

Готовить кадры для ключевых отраслей экономики, в частности, призван федеральный проект «Профессионалитет». После поступления студенты смогут получить востребованную специальность, опыт на производстве и стать специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда. Так, например, в колледже технологии и предпринимательства в Петрозаводске оснащены 8 зон по виду работ: лаборатории технологий парикмахерских услуг, технологий маникюра, технологий педикюра, технологий визажа, моделирования и художественного оформления причесок, бережливого производства, поварское дело, кондитерское дело.

В рамках проекта «Профессионалитет» обучается 125 студентов. Прием в 2024 году составит 150 обучающихся.

Чернышенко добавил, что прием заявлений в организации среднего профессионального образования продолжится до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября.