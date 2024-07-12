«Почта России» затеяла своим клиентам проверку на прочность

Для того, чтобы воспользоваться услугами почты в Ведлозере, местным жителям необходимо занять очередь с шести утра. У маленького почтового здания в один из рабочих дней выстроилась очередь в пятьдесят человек. Люди пришли оплатить квитанции, получить пенсии и воспользоваться прочими почтовыми услугами. Уточним, что «Почта России» балует сельских жителей своим визитом только один раз в неделю, по вторникам с 10 до 15 часов. Ведлозерцы пояснили, что работница почты приезжает из Петрозаводска — своих почтальонов на селе нет.

— В Ведлозере люди вынуждены стоять на улице в жару, в дождь по несколько часов. Нет ни скамеек, ни навеса, где можно укрыться от дождя и пекла. А самое главное — нет наших почтальонов, которые приносили бы нам пенсию, квитанции для оплаты, газеты и прочее, что связано с почтой. И скажу, что женщины работали очень хорошо. Что случилось? Долго ли будет продолжаться такое неуважение к людям. Вопрос к руководству «Почты России»: долго ли будет продолжаться этот бардак? Сделайте работникам нормальную зарплату и выполняйте свои обещания, — выплеснула свое негодование в соцсети Марина Рыбникова.

Почтовое здание построено совсем недавно. Оно уступает по площади старой почте.

— Здесь очень мало людей помещается. А еще полки с продуктами место занимают. Зачем? Продукты у нас в магазинах есть. А кто стоит на улице, так там вообще треш. Хоть бы скамейки поставили и навес, в основном–то, пожилые стоят.

Городские жители не понимают ажиотажа, связанного с очередями в глубинке. На их взгляд, решить все проблемы помогут электронные деньги.

— Во-первых, очень классный ремонт. Во-вторых, пенсии можно получать и в банках и сразу на банковскую карточку. Люди сами себе усложняют, — отреагировала на новость Светлана Маслова.

Народ парировал: пожилые люди не все умеют обращаться с карточкой, да и привыкли держать в руках живые деньги. А если бы и захотели перейти на карточки, так ведь в Ведлозере банкомата и в помине нет. Вот и идут люди вынужденно жариться на солнце.

— Я сегодня три часа отстояла в очереди, а некоторые по пять часов стояли. Это не передать! Можно на карту, конечно, перевести деньги, а где банкомат, чтоб деньги снять? Сегодня многие фотографировали, снимали видео (сколько было людей у почты), чтоб выкладывать и писать жалобы — все бесполезно, ничего не изменится,

— отчаялась Ольга Ругачева.

Ведлозерцы мечтают, что руководство «Почты России» повернется к людям передом, проявит хоть малейшее уважение к своим клиентам, да и как-то начнет согласовывать свои действия с другими ведомствами, с банками, например.

В ведлозерском сельском поселении числится примерно 1600 человек. //фото: Марина Рыбникова