Одну из улиц Петрозаводска ремонтируют по ночам

Дорогу на улице Мелентьевой в Петрозаводске ремонтируют. Работы проводят по ночам, сообщили в мэрии.

Этой ночью подрядчик начал укладывать выравнивающий слой асфальта. Он будет делать это на протяжении нескольких дней.

Если позволит погода, на следующей неделе начнут укладывать верхний слой асфальта. Также планируют заменить порядка половины бордюрных камней. // фото: скриншот видео