Женщину в Питкяранте осудили по уголовной статье за неуплату алиментов

Жительницу Питкяранты признали виновной в неуплате алиментов на содержание ее несовершеннолетнего сына. Она задолжала собственному ребенку больше миллиона, а именно 1 287 193 рубля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Сначала нерадивую мать привлекли к административной ответственности и назначили ей наказание – 70 часов обязательных работ. Но она продолжила уклоняться от уплаты алиментов, тогда возбудили уголовное дело.

Ей назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием пяти процентов из зарплаты в доход государства. При этом осужденная обязана погасить долг по алиментам. // фото: pixabay. com