Перечислены улицы, на которых пластиком нарисовали дорожную разметку

В столице Карелии продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Подрядчик ООО «Дорлайн» должен завершить работы до конца сентября. Разметку наносят холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками и спрей-пластиком.

В мэрии рассказали, на каких улицах работы уже завершены. Разметка появилась на улицах Антонова в районе домов № 12 и № 14 и Репникова (возле пересечения с улицей Антонова) – вблизи средней школы № 3, детских садов №№ 61, 89, 115; на улице Парфенова (у дома № 2) – вблизи средней школы № 2, детского сада № 91, детской музыкальной школы имени Свиридова; а улице Древлянка (у дома № 19) вблизи академического лицея, детских садов № 112, 113; на пересечении улиц Герцена и Горького – вблизи Финно-угорской школы; на проспекте Ленина – вблизи школы №10, детских садов № 1, 75, 93; на проспекте Карла Маркса – вблизи зданий детского сада №41; на проспекте Невского – вблизи детских садов № 9, 12; на улице Шотмана – вблизи школы № 14, детских садов № 34, 63; на улице Ровио – вблизи школ № 2, 5, детских садов №91, 95, 100, 101; на Лососинском шоссе – вблизи академического лицея; на пересечении улиц Анохина и Горького – вблизи школы №10; на Лесном проспекте – вблизи детских садов № 116, 117, лицея №1; на улице Мелентьевой (у дома №44) – вблизи детских садов № 49, 63; на пересечении Московской и Советской улиц – вблизи школы №6 и на других. (фото источника)