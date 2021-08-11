На Ключевском Карьере поставят шлагбаумы и оборудуют парковку

Проектировщики завершили первый этап работ по благоустройству Ключевского Карьера в Петрозаводске. Мэр Владимир Любарский рассказал, что все задумки скоро реализуют.

Правда, потребуется снести несколько деревьев, зато на территории появятся две парковки.

По словам Любарского, въезд на Утюг перекроют шлагбаумом. Благодаря этому прибрежная зона станет безопасной для отдыхающих.

Выше тоже установят шлагбаум, чтобы перекрыть проезд тем, кто сбрасывает в парке отходы камнеобработки. Обрыв укрепят бетонными блоками.

Проектирование благоустройства парка еще продолжается, предполагается и второй этап.