Лежачие полицейские установят у школ и детсадов в Петрозаводске

Власти Петрозаводска планируют установить у ряда образовательных учреждений лежачие полицейские. В мэрии готовят документацию для закупки.

Планируется, что искусственные дорожные неровности появятся на Березовой аллее у домов №28 и 40 (лицей №1), на Кимасозерской улице у дома № 26-а по улице Пархоменко (средняя школа №48, детский сад №114), сообщили в мэрии.

Также чиновники хотят восстановить искусственные неровности на отремонтированных дорогах. В частности, на Балтийской улице у дома №11 (средняя школа №26, детские сады №57 и №91), на Ключевой улице у дома №26 (детсад №64, школа №33), на Сулажгорской у дома №4 (школа №12), на Краснофлотской у дома №31 (школа №38, лицей №40). Ожидается, что работы завершат до конца октября. (фото novate.ru)