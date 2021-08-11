За плохую питьевую воду коммунальщики Карелии заплатили 81 тысячу

Как известно, питьевая вода в Карелии далеко не всегда соответствует стандартам. Поэтому надзор за обеспечением ее качества в приоритете у Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что за 6 месяцев текущего года 26 раз проверили организации, которые эксплуатируют водопроводные очистные сооружения.

В ходе проверок выявили 8 случаев нарушения законодательства, виновных оштрафовали на 81 тысячу рублей.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в прошлом году администрациям муниципальных районов Карелии и ресурсоснабжающим организациям направили 51 уведомление о плохом качестве питьевой воды.

Она в поверхностных источниках республики от природы имеет высокую цветность и перманганатную окисляемость. При этом на большинстве водопроводов отсутствуют технологические процессы, препятствующие этим явлениям.

В результате доля неудовлетворительных проб питьевой воды из распределительной сети по микробиологическим показателям составила 3,1 процента, а по санитарно-химическим – 44,96.

Качественное водоснабжение до сих пор не удалось обеспечить из-за целого ряда проблем. В частности, это отсутствие проектов зон санитарной охраны; физическая изношенность, морально устаревшее оборудование большинства водопроводных очистных сооружений; высокий процент изношенности водопроводных труб (более 70 процентов); отсутствие на большинстве ВОС технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников.

Также явно не на пользу качеству воды идет частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах. // Фото: PublicDomainPictures/Pixabay