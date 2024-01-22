Пенсию в 2023 году в Карелии оформили более 6 тысяч человек

Текст и фото: Антонина Кябелева

В феврале прошлого года мы подробно рассказывали о том, почему 2023 год считается самым «интересным» в пенсионной реформе. В начале 2024 года настало время подвести итоги и сделать выводы.

Итак, в начале прошлого года многие федеральные издания сообщили своим читателям, что в 2023 году в России вообще не будут назначаться пенсии по возрасту. Россиянам, не имеющим северных льгот, в 2023 году пенсии по возрасту действительно не назначались, так как в 2022 году закончился так называемый «льготный период» выхода на пенсию с запасом в полгода.

Простой пример: россиянки 1965 года рождения выходили на пенсию либо во втором полугодии 2021 года, либо в первом полугодии 2022 года. Им требовалось достичь возраста 56 лет и 6 месяцев. А вот женщинам 1966 года рождения для этого нужно повзрослеть до 58 лет, то есть пенсию они получат не раньше 2024 года. Аналогичная ситуация и с мужчинами. В общем, получается, что 2023 год «выпал».

Похожая ситуация и с жителями Карелии, которые имеют право выйти на пенсию на пять лет раньше. К примеру, северянки, родившиеся в 1970 году, могли оформить пенсию при достижении 51 года 6 месяцев – это второе полугодие 2021 года или первое полугодие 2022 года. А вот женщинам 1971 года рождения для выхода на пенсию нужно, чтобы их возраст достиг 53 лет. Не трудно сосчитать, что пенсия им полагается только в 2024 году.

Тем не менее, существует длинный перечень льготных категорий граждан, которые имели право оформить пенсию в 2023 году.

Это, к примеру, мужчины при достижении возраста 60 лет и женщины при достижении возраста 55 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж, соответственно, не менее 25 и 20 лет. К льготным категориям относятся творческие работники театров и театрально-зрелищных организаций при достижении женщинами 55 лет, а мужчинами 60 лет, если они проработали в таких организациях не менее 15-30 лет (в зависимости от характера деятельности).

Когда трудовой стаж составляет 42 года у мужчин и 37 лет у женщин, то такие граждане имеют право выйти на пенсию на два года ранее достижения предусмотренного законом возраста, но при этом мужчины не могут быть моложе 60 лет, а женщины 55 лет.

Льготы предусмотрены и для тех, кто работал в тяжелых и вредных условиях. К примеру, мужчины в возрасте 50 лет и 45-летние женщины имеют право на пенсию, если они проработали, соответственно, 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда, в горячих цехах. Но при этом страховой стаж должен составлять у мужчин 20 лет, у женщин 15 лет.

Итак, сколько пенсий в результате было назначено в Карелии в течение самого «интересного» года пенсионной реформы?

По данным отделения Социального фонда России (СФР) по Республике Карелия, в 2023 году жителям республики было назначено 6 197 пенсий, из которых 3 899 — это страховые пенсии, учитывающие стаж и заработок.

Более половины северян, которым установлена страховая пенсия по старости, вышли на заслуженный отдых досрочно — на 5 лет раньше пенсионного возраста. Это стало возможно, так как у них был необходимый стаж работы в местности, приравненной к Крайнему Северу (20 лет) или на Крайнем Севере (15 лет).

Получателем страховой пенсии в прошлом году стали 1 507 жительниц Карелии, которые имели двоих детей и 20 лет страхового стажа. При этом они должны были не менее 12 лет отработать на Крайнем Севере или 17 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу. Еще более 800 человек оформили пенсию, так как трудились педагогами, медиками, работали в опасных и вредных условиях. Пенсии по инвалидности были назначены 1494 гражданам.

Кто может рассчитывать на страховую пенсию по старости в 2024 году? Как разъяснили в карельском отделении СФР, в этом году на пенсию по старости смогут выйти женщины, достигшие 58 лет и мужчины в возрасте 63 лет. Но при этом необходимо выполнить два условия: стаж должен составлять минимум 15 лет, а пенсионный коэффициент — 28,2.

Жителям Карелии, напоминают в отделении СФР, пенсия по старости как и прежде может быть назначена досрочно. Женщины могут оформить пенсию в 53 года, а мужчины в 58 лет. Главное, чтобы хватило «северного» стажа, который является обязательным условием для досрочного выхода на пенсию.

При наличии необходимого северного стажа в 2024 году пенсию смогут оформить мужчины, родившиеся в 1966 году, и женщины 1971 года рождения.

В общем, если целью пенсионной реформы, которая стартовала с 1 января 2019 года, было сокращение количества пенсионеров, то ее достигли. Во всяком случае в Карелии. Об этом свидетельствует официальная статистика. Все данные приведены на 1 января соответствующего года.

Согласно опубликованной Карелиястатом информации, в 2019 году в республике проживало 237 879 пенсионеров, в 2020 году — 235 466, в 2021 году — 232 586, в 2022 году — 226 488, в 2023 — 225 036.

За пять лет количество получающих пенсию жителей республики сократилось на 12 843 человека, или на 5,4%.

Картина по получателям пенсии по возрасту следующая: 2019 год — 211,6 тысячи человек, 2020 — 209,1 тысячи человек, 2021 год — 206 тысяч человек, 2022 год — 199,7 тысячи человек, 2023 год — 197,5 тысячи человек.

За пять лет количество получателей пенсии по старости сократилось на 6,7%. Одновременно количество граждан, получающих пенсии по инвалидности выросло с 6,3 тысячи человек в 2019 году до 7 тысяч человек в 2023 году.