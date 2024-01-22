«Лыжня России» изменит дорожную ситуацию на Кукковке

Из-за «Лыжни России» в Петрозаводске изменится схема движения транспорта. Автомобилистам разрешат 10 февраля парковаться на Комсомольском проспекте, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет об участке, где проспект пересекается с Курганским проездом, и до пересечения с улицей Ровио. Парковку разрешат с 07:00 до 15:00 около дома № 4 по Курганскому проезду. Там организуют дополнительные парковочные места.

Кроме того, участники «Лыжни России» смогут оставить машины на парковке в Конном переулке (около Лесного проспекта) либо рядом со спортивно-развлекательным центром «Горка». Потом они пешком или на лыжах пройдут по аллее Зеленая Тропа к месту старта.

Организаторы соревнований призывают по возможности пользоваться общественным транспортом из-за дефицита парковочных мест. // фото: freepik.com