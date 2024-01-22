Опасные сосульки повсюду подстерегают петрозаводчан

Массовые сообщения о свисающей с крыш наледи поступили 22 января в ЕДДС Петрозаводска. Опасно ходить рядом с несколькими домами.

В частности, наледь обнаружили по периметру на карнизах дома № 7 по улице Антикйнена.

Снежные глыбы свисают над подъездами на козырьках дома № 20А по улице Мелентьевой. На крыше дома № 1 по Володарского сосульки висят прямо над тротуаром со стороны улицы Правды.

С кровли и козырьков со стороны подъездов дома № 11 по улице Петрова свисают сосульки и снежные глыбы. Со стороны Октябрьского проспекта на крыше дома № 34 нависли ледяные глыбы.

Информацию передали в управляющие организации, а граждан просят быть осторожными. // фото: pixabay.com