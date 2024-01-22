Проверка в отношении Олонецкого молочного комбината завершена

Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Карелии отправили в АО «Олонецкий молочный комбинат» акт налоговой проверки. Выездная налоговая проверка в отношении предприятия проходила в течение 2023 года.

Представитель ОМК был приглашен к нам для того, чтобы этот документ был вручен,

— сообщила руководитель УФНС по Карелии Инна Кравченко.

Как уточнила глава регионального УФНС, после получения акта проверки комбинат в течение месяца может представить возражения, дополнительные документы и ходатайства на него. Решение налоговый орган вынесет с учетом возражений и дополнительных документов. В случае несогласия комбинат имеет право обжаловать решение в Межрегиональной инспекции ФНС России по СЗФО, а если будет несогласен и с ее решением — в Арбитражном суде.

Инна Кравченко отметила, что, помимо Олонецкого молочного комбината, в 2023 году налоговая служба провела 14 выездных проверок, а в 2022 — 23 проверки.

Мы проводим анализ всех налогоплательщиков, учитывая риск-ориентированный подход Федеральной налоговой службы и критерии отбора для выездной налоговой проверки, которые размещены в том числе на сайте ФНС. Не стал исключением и Олонецкий молочный комбинат. Мы, как и в отношении других налогоплательщиков, проводили определенные мероприятия и после того, как удостоверились, что нарушения налогового законодательства имеются, вышли на выездную проверку,

— объяснила Инна Кравченко. При этом она отметила, что критериями для проверки являются, например, низкая зарплата, налоговые нагрузки ниже средних по отрасли, нарушения в рамках определенных налогов, и так далее.

Как уточнили в УФНС, полная сумма дополнительных начисленных платежей по результатам всех 15 проверок в 2023 году составила более миллиарда рублей, в два с половиной раза превысив аналогичную сумму за 2022 год — 475 миллионов рублей.