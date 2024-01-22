Карелия стала одним из популярных направлений для туризма в Новый год

Республика Карелия стала одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма в новогодние праздники. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, где обсудили внутренний туризм в России.

На тему внутреннего туризма с докладом выступил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, на сегодняшний день в сфере туризма наблюдается внушительный рост спроса на отдых внутри страны.

Так, по предварительным данным регионов, рост числа поездок по отношению к прошлогодним показателям составил более полумиллиона человек (порядка 19%), а средняя загрузка гостиниц – около 80%.

Важно, что туристическая отрасль и профильные службы оказались готовы к пиковым нагрузкам. И самое главное, новогодние праздники прошли спокойно, без серьезных происшествий, и наши граждане смогли насладиться отдыхом в разных уголках страны,

– заявил Чернышенко.

За время новогодних праздников транспортная отрасль обслужила более 5,7 млн пассажиров. Наибольший рост перевозок увидели в сообщении железнодорожным транспортом. Им в праздники воспользовались 3,42 млн пассажиров (на 7,3% больше, чем в 2023 году). Самыми популярными направлениями стали Сочи, Калининград, Мурманск, Карелия (Петрозаводск) и Алтай (Барнаул).

Это результат системной подготовки. Хотелось бы поблагодарить всех коллег. Наши граждане видят, что безопасность, комфорт и уровень сервиса в туристической индустрии России растут,

– отметил Дмитрий Чернышенко.

Слова о развитии внутреннего туризма в России подтверждают и данные карельского Минэка. В прошедшем 2023 году индустрии туризма в республике удалось достичь существенного роста сразу в нескольких показателях:

- Общий номерной фонд региона увеличился почти на 2 000 мест, новые объекты размещения появились во всех районах республики.

-Туристский поток за январь – ноябрь 2023 года превысил туристский поток за весь 2022 год и составил 1 млн 495 тыс. турпоездок.

- Объем туристических и гостиничных платных услуг за январь – ноябрь 2023 года также превысил уровень прошлого года и составил почти 7,3 млрд. рублей.

Напомним, что в этом году завершится строительство визит-центра беломорских петроглифов в рамках индивидуального плана развития Карелии. Недавно на территории комплекса возвели новый пешеходный мост через протоку Кислый Пудас.