Специалисты проверили состояние животных в совхозе «Толвуйский»

Специалисты республиканской ветеринарной службы совместно с представителями местной администрации и сотрудниками Минсельхоза Карелии провели осмотр нескольких отделений совхоза «Толвуйский». Экспертная группа ознакомилась с условиями содержания животных в Андриановских телятниках и Остречевской молочно-товарной ферме.

Заместитель министра сельского и рыбного хозяйства республики Андрей Квасников рассказал по итогам командировки, что в совхозе не зафиксировано случаев падежа скота, животные обеспечены кормами и ветеринарными препаратами.

Безусловно, те морозы, которые были в новогодние праздники, сказались и на технологическом оборудовании. Не будем отрицать, имели место факты выхода из строя систем навозоудаления на фермах, но благодаря работе персонала нарушения были устранены оперативно. Хочется отметить, что даже в те дни, когда система в автоматизированном режиме не работала, уборку проводили вручную, все стойловые места чистились, раздача корма не прекращалась,

— сообщил замминистра.

Предприятие активно готовится к весенне-полевым работам. Руководство в ближайшее время планирует закупить к сезону новый кормозаготовительный комбайн и трамбовщик. Сейчас на одной из ферм совхоза идет ремонт системы водопоения. Кроме этого, предприятие закупило новое оборудование для молокопровода и три транспортера.

Проблемы есть, морозы свое показали. Аварийные ситуации в любом случае есть, но они устраняются. Когда оборудование выходит из строя, сразу же стараемся восстанавливать,

— рассказал директор совхоза Вячеслав Оськин.

По результатам работы комиссии в Республиканском центре ветеринарии и консультирования составили акт осмотра, с содержанием которого сегодня ознакомили и журналистов. Эксперты центра заключили, что животные находятся в удовлетворительном состоянии, с питанием проблем также нет.

Единственный недостаток — отсутствует подстилка для телят на молочно-товарной ферме, поэтому шерстный покров задней части тела загрязнён, однако отсутствуют повреждения кожного покрова — нет ни струпьев, ни воспаленных участков кожи. Температура в телятнике соответствует норме, загоны убираются от навоза,

— рассказала начальник отдела противоэпизоотических мероприятий Наталья Сытникова.

В центре отметили, что составленный акт носит рекомендательный характер. На основании выявленных недостатков руководство совхоза должно самостоятельно принимать решения по их устранению.

Подобные ветеринарно-санитарные обследования сельско-хозяйственных учреждений республики центр проводит по госзаданию раз в год. Наталья Сытникова отметила, что в этом году совхоз «Толвуйский» специалисты посетили раньше обычного, но посетили не все фермы. К остальным вернутся позже согласно плану.