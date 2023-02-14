Арифметика пенсионной реформы: что случилось в 2023 году?

Текст и фото: Антонина Кябелева

В начале этого года многие федеральные издания опубликовали статьи о том, что в 2023 году в России вообще не будут назначаться пенсии по возрасту. Этот год назвали самым «интересным» в пенсионной реформе. Мы попытались разобраться, что происходит, и как самый «интересный» год отразится на жителях республики, максимально приблизившихся к выходу на пенсию.

Если отвлечься от льгот для северян, позволяющих выходить на пенсию на пять лет раньше остальных россиян, то ситуация выглядит следующим образом.

Действительно, в 2023 году пенсии по возрасту не будут назначаться, так как в 2022 году закончился так называемый «льготный период» выхода на пенсию с запасом в полгода. Мужчины 1960 года рождения, не имеющие льгот, в зависимости от того, в первом или втором полугодии они родились, могли выйти на пенсию либо во втором полугодии 2021 года, либо в первом полугодии 2022 года. Если им для выхода на пенсию требовалось достичь возраста 61 года и 6 месяцев, то родившимся в 1961 году для выхода на пенсию нужно уже достичь возраста 63 лет, то есть пенсию они получат не раньше 2024 года. Другими словами, 2023 год «выпадает».

Аналогичная история с женщинами. Россиянки 1965 года рождения выходили на пенсию либо во втором полугодии 2021 года, либо в первом полугодии 2022 года. Им требовалось достичь возраста в 56 лет и 6 месяцев. А вот женщинам 1966 года рождения для выхода нужно повзрослеть до 58 лет, то есть пенсию они получат не раньше 2024 года.

Похожая история с жителями Карелии, которые, как известно, имеют права выйти на пенсию на пять лет раньше. Мужчины 1965 года рождения могли оформить пенсию по достижению 56 лет и 6 месяцев. В зависимости от того, в каком полугодии они родились, пенсия им назначалась либо во втором полугодии 2021 года, либо в первом полугодии 2022 года. Для представителей сильной половины 1966 года рождения для выхода на пенсию требуется дождаться 58 дня рождения. Значит, на пенсию они смогут выйти в 2024 году. Опять 2023 год, что называется, в списках не значится.

С жительницами Карелии ситуация точно такая же. Родившиеся в 1970 году могли оформить пенсию при достижении 51 года 6 месяцев – это второе полугодие 2021 года или первое полугодие 2022 года. А вот женщинам 1971 года рождения для выхода на пенсию нужно, чтобы их возраст достиг 53 лет. Другими словами, пенсия им полагается только в 2024 году.

Так как северянам 1967 года рождения и северянкам 1972 года рождения для выхода на пенсию, соответственно, нужно достичь 59 лет для мужчин и 54 лет для женщин, то пенсию им назначат не раньше 2026 года. Другими словами, 2025 год тоже «выпадает».

Получается, что в 2023, 2025 и 2027 году пенсии по возрасту назначаться не будут. Кстати, на это не обращали особого внимания, но подобные периоды случались и раньше. Во втором полугодии 2022 года пенсии по возрасту тоже не назначались, как не назначались они в первом полугодии 2019 года, во втором полугодии 2020 года и первом полугодии 2021 года.

Кто же в 2023 году все же сможет выйти на пенсию? Существует длинный перечень льготных категорий граждан, которые смогут оформить пенсию в этом году. Это, к примеру, мужчины при достижении возраста 60 лет и женщины при достижении возраста 55 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж, соответственно, не менее 25 и 20 лет. К льготным категориям относятся творческие работники театров и театрально-зрелищных организаций при достижении женщинами 55 лет, а мужчинами 60, лет, если они проработали в таких организациях не менее 15-30 лет (в зависимости от характера деятельности).

Если трудовой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, то такие граждане имеют право выйти на пенсию на два года ранее достижения предусмотренного законом возраста, но при этом мужчины не могут быть моложе 60 лет, а женщины 55 лет.

Кстати, в 2022 году в Карелии на этих основаниях была назначена только одна пенсия.

Льготы предусмотрены для тех, кто работал в тяжелых и вредных условиях. К примеру, мужчины в возрасте 50 лет и 45-летние женщины имеют право на пенсию, если они проработали, соответственно, 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда, в горячих цехах. Но при этом страховой стаж должен составлять у мужчин 20 лет, у женщин 15 лет.

Льготы предоставлены и многодетным матерям. Женщины, родившие пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, четверых детей – в 56 лет, троих – в 57 лет. При этом необходимо иметь трудовой стаж не менее 15 лет, а дети при оформлении досрочной пенсии должны быть старше 8 лет. Досрочно выйти на пенсию можно 50-летним женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.

Досрочным выходом на пенсию могут воспользоваться инвалиды. А также оленеводы, рыбаки, охотники, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера.

По данным карельского отделения Социального фонда России, в 2022 году в Карелии страховая пенсия была назначена 6 183 гражданам. Сюда входят пенсии по старости, инвалидности, потери кормильца и другие. Для сравнения: в январе 2023 года страховые пенсии оформили 312 жителей республики.

Пенсии по старости в 2022 году получили 5003 человека. В январе 2023 года на пенсию по старости в Карелии вышли 215 человек.

Это как раз те случаи, когда у граждан есть необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям и другие льготы. К примеру, из 215 человек, оформившихся в январе 2023 года пенсию по старости, 116 – это женщины, родившие двух и более детей, и имеющие «северный» стаж. Другими словами, нельзя сказать, что в 2023 году никто не выйдет на пенсию по старости, но, конечно, таких граждан будет намного меньше, учитывая, что речь идет только о льготных категориях.

По разным данным , в России количество пенсионеров с 2019 года, когда стартовала пенсионная реформа, уменьшилось на 1,8-2 миллиона человек. Конечно, определенную роль в сокращении количества пожилых людей сыграла пандемия коронавируса, но и увеличение пенсионного возраста тоже принесло свои «плоды».

В Карелии ситуация еще более печальная. Согласно официальным данным Карелиястат, в 2021 году в республике был зафиксирован самый низкий на Северо-Западе России уровень продолжительности жизни – 67,3 года. В среднем по России этот показатель составил 70,1 года, по Северо-Западу России – 70,4 года. По сравнению с 2019 годом, средняя продолжительность жизни в Карелии сократилась на 4,2 года! Если подобная тенденция продолжится, то дожить до пенсии станет непростой задачей.