Схема дорожного движения изменится в нескольких районах Петрозаводска

В трех районах Петрозаводска в начале марта изменится схема движения транспорта. Корректировка призвана обеспечить безопасность горожан на дороге, отметили в пресс-службе мэрии.

Так, с 6 марта остановка транспорта будет запрещена на Комсомольском проспекте от улицы Братьев Озеровых до улицы Генерала Судакова. Также запретят остановку запретят на Первомайском проспекте от дома №76а до Грузового переулка.

С 7 марта запрет на остановку транспорта введут на улице Ровио от улицы Фролова до дома №20. Также по ночам нельзя будет останавливать транспорт в районе домов №3 и 5 по улице Луначарского.

Помимо этого, с 7 марта автомобилистам разрешат двигаться прямо по улице Шотмана с правой полосы в районе Нижнего Чапаевского кольца. Ранее с нее можно было только поворачивать направо.

Администрация просит водителей обращать внимание на дорожные знаки и быть внимательными. // Фото: unsplash.com, мэрия Петрозаводска