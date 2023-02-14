Движение пешеходов по ремонтируемому мосту в Шуе запретят

В поселке Шуя продолжается ремонт моста через одноименную реку. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

С 28 февраля передвижение по ремонтируемому путепроводу закроют для пешеходов. В связи с этим принято решение о том, что людей с одного берега реки на другой будут возить автобусы. Уже подготовлены посадочные площадки, установлены дорожные знаки. Рейсы будут выполняться шесть раз в день.

«Отправление автобусов с ул. Полевой будет осуществляться в 7-00, 08-00, 10-00, 14-00, 17-00, 18-00, отправление автобусов в обратном направлении (от магазина «Магнит») в 7-20, 8-20, 10-20, 14-20, 17-20, 18-20»,

- говорится в сообщении Минтранса.

Автобусы начнут перевозить жителей поселка с 28 февраля. // Фото: Минтранс РК