Костомукшан предупредили о взрывах

Утром 15 февраля в городе горняков прогремят взрывы. Местные власти в паблике Костомукшского городского округа просят местных жителей сохранять спокойствие, поскольку опасности нет.

Взрывные работы будут вестись в районе стройки на улице Антикайнена.

«Администрация Костомукшского городского округа предупреждает, что 15 февраля в 10:45 в ходе строительства объекта по ул. Антикайнена (здание УФСБ России по Республике Карелия) будут производиться взрывные работы», - сказано в сообщении местной администрации. // фото unsplash.com