Пятерых волков добыли в выходные под Петрозаводском

В минувшие выходные в Прионежском районе охотники добыли пятерых волков. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Обращение о выходе хищников к поселку Ладва было зарегистрировано в конце января. Сразу же была организована охота, которая, однако, долгое время не приносила результатов.

«Охотники выставили флажки по периметру нахождения стаи, взяв хищников в кольцо. Однако волки вышли за огражденную территорию, и напасть на их след снова стало затруднительно. Погодные условия не благоприятствовали охотникам. Свежие следы заметал снег»,

- говорится в сообщении министерства. Охотники провели тщательную подготовку и в субботу снова отправились в лес. На этот раз на след хищников удалось напасть. Убиты пятеро волков.

В Минприроды отметили, что в ближайшее время будет продолжена охота на волка вблизи Суоярви, которая ранее не принесла результата.

В случае обнаружения волка жителей республики просят звонить оперативному дежурному Минприроды Карелии по телефону +7 (921) 222-05-25. Также людям напоминают, что домашних собак следует держать в вольерах на огороженной территории, что они не стали жертвами хищников. // Фото: unsplash.com