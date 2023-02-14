Каждый пятый житель Петрозаводска встретил любовь на работе

Самым популярным местом встречи своей второй половины петрозаводчане назвали работу. Это следует из данных опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

Оказалось, что мужа или жену именно там нашли 21 процент горожан, то есть примерно каждый пятый.

При этом 15 процентов респондентов пользовались для решения этой задачи интернетом – сначала общались дистанционно. Сайты знакомств помогли соединиться шести процентам горожан.

Случайно познакомились на улицах с будущими супругами восемь процентов опрошенных, пять процентов встретились в университетах, а четыре процента – в школах. // фото: freepik.com