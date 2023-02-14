Карельского спасателя наградили медалью

14 февраля карельскому спасателю Дмитрию Горячеву вручили медаль МЧС России «За содружество во имя спасения». Спасатель трудится в подразделении разминирования и взрывных работ КРПСС.

Летом 2022 года на территории острова Валаам была обнаружена морская донная мина СГ-1 времен Великой Отечественной войны. Горячев, как сообщили в Госкомитете региона по ОЖ и БЖ, провел большую организационную работу по обеспечению безопасности людей и объектов инфраструктуры во время проведения работ по изъятию, транспортировке и уничтожению боеприпаса.

Спасатель нырял на глубину более двух метров для обследования и безопасного подъема мины. Боеприпас подняли с помощью специальной техники.

«За заслуги в укреплении содружества во имя спасения, многолетнюю и плодотворную деятельность в области гражданской обороны и защиты населения Дмитрий Горячев награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», - сообщили сегодня в Госкомитете. // фото со страницы Госкомитета ВК