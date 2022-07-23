Мину весом под тонну достали со дна Ладоги возле Валаама

Саперы Карельской республиканской поисково-спасательной службы подняли на поверхность донную морскую мину весом 900 килограммов. Ее обнаружили в Ладожском озере рядом с островом Валаам.

Донная мина диаметром 1 метр была найдена рядом с валаамской пристанью на глубине двух метров. На место отправились саперы Карельской поисково-спасательной службы, сообщает республиканский комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Взрывоопасное вещество такого объема нельзя ликвидировать рядом с населенным пунктом. Мину подняли с помощью специальной техники и переместят на болото, где уничтожат в соответствии с правилами.

Кроме специалистов из подразделения разминирования и взрывных работ петрозаводского отряда КРПСС, на месте работали сотрудники МВД Карелии и МЧС. Необходимая техника — кран и трактор — были предоставлены местными жителями.