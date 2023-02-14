Служебное жилье для медиков будут закупать в основном в Петрозаводске

Позволяющий закупать квартиры для медиков региональный проект продолжается в Карелии. Но акценты в этом году сместятся, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Жилье ведомство приобретает за счет средств республиканского бюджета и предоставляет медработникам.

- Но если раньше квартиры мы закупали в районах, то в этом году акцент будет смещен в сторону Петрозаводска, где тоже есть потребность в служебном жилье,

- сказал Охлопков на встрече с сотрудниками Сортавальской ЦРБ.

Он напомнил, что ряд врачей в Сортавале уже получили ключи от служебных квартир. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте