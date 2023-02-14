14 февраля 2023, 12:50
Служебное жилье для медиков будут закупать в основном в Петрозаводске
Акцент в приобретении квартир для медперсонала сместят с районов
Позволяющий закупать квартиры для медиков региональный проект продолжается в Карелии. Но акценты в этом году сместятся, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Жилье ведомство приобретает за счет средств республиканского бюджета и предоставляет медработникам.
- Но если раньше квартиры мы закупали в районах, то в этом году акцент будет смещен в сторону Петрозаводска, где тоже есть потребность в служебном жилье,
- сказал Охлопков на встрече с сотрудниками Сортавальской ЦРБ.
Он напомнил, что ряд врачей в Сортавале уже получили ключи от служебных квартир. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте