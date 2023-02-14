14 февраля 2023, 12:45
Общество

Жителям Карелии напомнили об особенностях заключения соцконтрактов

На него могут претендовать люди с доходом ниже прожиточного минимума

В Карелии успешно реализуется программа предоставления материальной помощи гражданам на открытие бизнеса. В 2022 году были заключены сразу 1 281 социальный контракт. В Министерстве социальной защиты Карелии напомнили жителям республики, как оформить и получить денежную поддержку.


В первую очередь для заключения соцконтракта нужно иметь доход ниже прожиточного минимума. Расчет производится с учетом трех последних месяцев перед подачей документов.


Получить выплату могут начинающие предприниматели, которые находятся на разных стадиях реализации своего дела. Деньги предоставляют как тем, кто только начинает погружаться в сферу бизнеса, так и тем, кто уже оформил идею и ищет рынки сбыта.
Максимальный размер единоразовой поддержки равен 350 тыс. рублей. Также можно оформить оплату на обучение до 30 тыс. рублей.



Полученные от правительства Карелии деньги возвращать назад в бюджет не придется. При этом важно, чтобы средства ушли на прописанные в контракте цели.
Для заключения соцконтракта на открытие собственного дела нужно обратиться в отделение Центра социальной работы по месту жительства.
 

Фото источник: https://vk.com/minsoc.karelia   

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Метки: 
Программа предоставления материальной помощи гражданам на открытие бизнеса
Помощь предпринимателям в Карелии
Министерство социальной защиты Карелии