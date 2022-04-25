Пенсионный фонд Карелии расскажет, как будет работать в праздники

Горячую линию для жителей республики проведет 26 апреля, во вторник, отделение ПФР по РК. В пресс-службе ведомства сообщили телефон, по которому можно звонить.

Горячая линия будет посвящена работе клиентских служб Пенсионного фонда. В частности, можно будет узнать о графике приема в майские праздники.

Задавать вопросы и получать консультацию приглашают с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14. // Фото: kolosinform.ru