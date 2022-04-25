В Карелии проснулись змеи

Жителей Кеми предупреждают о том, что в районе проснулись змеи, поэтому необходимо быть внимательными и осторожными. Об этом сообщает паблик ВК Карелфорния NEWS.

«Ползают даже по льду! На лед не пускают, потому что на него выходить запретили»,

- оставил комментарий со своим видео один из участников группы Николай Чернов.

В свою очередь, сотрудники МЧС предупреждают, что в Карелии встречаются два вида змей – гадюка и уж. Последний не ядовит и не агрессивен, хотя может и кусаться. Его можно отличить по желтым или оранжевым пятнам на голове. Яд гадюки же опасен и может быть смертелен для человека. В длину она может достигать 75 сантиметров. Ее голова ясно отграничена от шеи, на ее верхней стороне кроме мелких щитков есть три крупных, кончик морды, если смотреть сверху, закруглен.

При укусе появляется боль, отек и кровоизлияния, также происходят внутренние кровоизлияния в органах, появляются тромбозы сосудов, предупреждают специалисты. Может появиться тошнота, головокружение, рвота, озноб и температура, ухудшиться работа сердца. Человек может умереть через полчаса, иногда через сутки и более. При встрече со змеей ее лучше постараться обойти, и не трогать даже палкой, предостерегают в ведомстве. Фото: vk.com/karelfornianews.