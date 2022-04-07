Пенсионеров будут судить за незаконные рубки на Ладожском озере

В полицию Питкярантского района обратились представители лесничества. Они выявили факт незаконной рубки деревьев на островах Ладожского озера вблизи Питкяранты. Сумма ущерба составила более 67 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастны 61-летний и 65-летний мужчины. Они во всем признались. Выяснилось, что подозреваемые действовали независимо друг от друга. Добычей одного из черных лесорубов стали две березы, второго - три березы и осина. Они срубили деревья, чтобы запастись дровами.

По фактам незаконной рубки возбуждены уголовные дела. Фото pixabay.com/markusspiske