Житель Карелии продавал патроны в Интернете и заинтересовал полицию

В Прионежском районе будут судить 23-летнего мужчину. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и в покушении на их сбыт, сообщает республиканская прокуратура.

По данным надзорного органа, летом 2021 года обвиняемый разбирал старую хозпостройку и нашел коробку, в которой лежало 16 патронов от пистолета. Молодой человек забрал их себе. Через несколько месяцев мужчина решил продать патроны и разместил в Интернете объявление, которое заинтересовало полицию.

Боеприпасы были изъяты. Экспертиза подтвердила их пригодность для использования. Обвиняемый признал свою вину.

Уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Фото pixabay.com/MasterTux