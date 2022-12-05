Пенсионерка замерзла насмерть в своей квартире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 76-летняя пенсионерка умерла от переохлаждения. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, женщину с сильным переохлаждением доставили в больницу из собственной квартиры 3 декабря. Врачи не смогли ничего сделать - пожилая горожанка умерла.

По предварительным данным, причиной трагедии мог быть асоциальный образ жизни, который вела пенсионерка. Соседи рассказали, что она выпивала, собирала вещи по помойкам и приносила их к себе. В квартире одно из окон было разбито - дырка была заклеена скотчем.

В управляющей компании заверили, что тепло в квартиру подавалось. При этом другие жильцы дома, который находится на ремонте, жалуются, что им бывает холодно. Поэтому люди ставят вторые двери и пластиковые окна. У погибшей женщины ничего этого не было.

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