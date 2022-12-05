Оперштаб рассказал о ситуации с ковидом к тысячному дню пандемии

Сегодня, 5 декабря, наступил тысячный день пандемии коронавируса. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию 11 марта 2020 года.

За время с начала пандемии в России болезнь унесла жизни 392 283 человек. Общее число случаев заражения превысило 21,62 миллиона.

По данным Университета Джона Хопкинса, фиксирующего статистику по Covid-19, всего в мире было выявлено более 645 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Умерли более 6,6 миллиона человек.

За последние сутки в нашей стране выявлены 5667 новых случаев заражения. Умерли 52 человека.

В Карелии за сутки зарегистрированы 35 новых инфицированных. В больницы с ковидом новых пациентов не доставляли. // Фото: unsplash.com