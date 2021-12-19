Пенсионер поучаствовал в операции по поимке мошенника и лишился денег

Пожилой житель столицы Карелии поучаствовал в операции по поимке мошенника и лишился сбережений.

86-летнему мужчине позвонила незнакомка и представилась юристом, рассказали в пресс-центре МВД по Карелии. Собеседница сообщила пенсионеру, что он должен вернуть долг дальнему родственнику, имя которого оказалось мужчине не знакомо. Женщина предположила, что пенсионера пытаются обмануть мошенники и перевела звонок якобы в банк.

Лже-банкиры убедили пенсионера помочь поймать мошенника, который работал в банке, где мужчина держал свои накопления. Петрозаводчанина убедили перевести 230 тысяч рублей на «резервный счет», пообещав потом вернуть деньги. Когда же лже-банкир стал настаивать, чтобы пенсионер оформил на себя парочку кредитов, мужчина заподозрил подвох и позвонил на горячую линию кредитной организации, где и узнал об обмане. Потерпевший обратился в полицию, обстоятельства мошенничества устанавливаются.

Ранее стало известно о новой уловке, которую используют мошенники. Чтобы заполучить деньги, злоумышленники угрожают жертвам уголовным преследованием. (фото pixabay.com, stevepb)