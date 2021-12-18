18 декабря 2021, 17:38
Пешеходы отскочили в сторону, жесткое столкновение на проспекте Ленина
Инцидент в центре Петрозаводска попал на камеру
Сегодня днем на проспекте Ленина недалеко от ПетрГУ столкнулись два легковых автомобиля. Все случилось 18 декабря в 13:23 на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина.
От удара один автомобиль развернуло, у него отлетел передний бампер и куски корпуса. Стоявшие поблизости пешеходы отбежали подальше.
Дорожный инцидент в центре столицы Карелии попал в объектив камеры наблюдения CityLink. Запись опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».