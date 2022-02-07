Пенсионер нашел банковскую карту на улице и стал преступником

В полицию Кондопоги обратилась 52-летняя жительница города. Она рассказала, что где-то обронила банковскую карту, и ей стали приходить сообщения о списании с нее денег. Исчезли 3000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 63-летний мужчина. Он признался в том, что нашел платежное средство на улице. Горожанин решил воспользоваться ситуацией и отправился за покупками по магазинам. В своем поступке он раскаялся и обещал возместить ущерб.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото pixabay.com/stevepb