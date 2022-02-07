Женщина погибла в аварии с грузовиком в Сегежском районе

Дорожная авария унесла жизнь 51-летней женщины в Карелии. Подробности трагического ДТП раскрыли в Госавтоинспекции.

Автомобиль «Хендай» и грузовик «Вольво» столкнулись 6 февраля в 14:05 на федеральной трассе «Кола» в Сегежском районе.

По информации ведомства, женщина-водитель допустила выезд иномарки на встречную полосу. Произошло столкновение с грузовиком. Погибла находившаяся за рулем автомобиля «Хендай» женщина. ГИБДД организовала проверку по факту случившегося. (фото источника)