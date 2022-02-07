Часть домов на Первомайском проспекте осталась без тепла и воды

Сегодня, 7 февраля, в 9:35 в Петрозаводске на теплосетях произошла авария. В результате на Первомайском проспекте жители девяти домов остались без горячей воды. Кроме того, в четырех из них отсутствует отопление.

О ЧП сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе столицы Карелии. В частности, горячей воды нет в домах №19, 21, 21-а, 23, 25, 25а-, 27, 29, 31, тепла нет в домах № 19, 21, 21-а, 23.

Специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии. Устранить аварию обещают ориентировочно до 17:00. (фото pixabay.com, Mikes-Photography)