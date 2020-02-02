Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым в феврале повезет в деньгах

Известный астролог Павел Глоба пообещал особенный достаток в феврале трем знакам Зодиака, пишут Актуальные новости.

Ракам, Козерогам и Скорпионам Глоба прогнозирует улучшение финансового положения и позитивные перемены в жизни.

Раки получат интересное финансовое предложение, за которое должны ухватиться двумя руками. Новый проект принесет хороший доход, который в последствии можно приумножить.

Практичные Козероги сильно потратились за праздники, поэтому ищут способ компенсировать расходы. В середине февраля представителям данного знака удастся исправить денежное положение. Временная подработка вполне может стать постоянным источником дохода.

Скорпионов ждет обогащение. Подобный шанс выпадает раз в жизни, поэтому нельзя его упустить. Чтобы поймать финансовую удачу, Глоба рекомендуется мудро вложить имеющиеся денежные средства.

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