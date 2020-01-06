06 января 2020, 21:27
Звездный час

Елизавета Боярская в бикини снялась с мужем на курорте

Звездная семья отдыхает на берегу океана

34-летняя Елизавета Боярская с 37-летним мужем Максимом Матвеевым и детьми проводят новогодние праздники вдалеке от морозной Москвы. Семья отдыхает на берегу океана, пишет cosmo.ru.

Звезда фильма «Ирония судьбы. Продолжение» вначале сделала селфи на фоне заката. Елизавета стояла на берегу и сдержанно улыбалась.

«Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти «как год встретишь, так и проведешь», но если хотя бы немного будет похоже, будет круто!»,

— сообщила Боярская.

Фото instagram.com/lizavetabo

Обсудить
просмотр
160880
Метки: 
Елизавета боярская
курорт
фотографии
инстаграм
Соцсети