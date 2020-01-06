Елизавета Боярская в бикини снялась с мужем на курорте

34-летняя Елизавета Боярская с 37-летним мужем Максимом Матвеевым и детьми проводят новогодние праздники вдалеке от морозной Москвы. Семья отдыхает на берегу океана, пишет cosmo.ru.

Звезда фильма «Ирония судьбы. Продолжение» вначале сделала селфи на фоне заката. Елизавета стояла на берегу и сдержанно улыбалась.

«Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти «как год встретишь, так и проведешь», но если хотя бы немного будет похоже, будет круто!»,