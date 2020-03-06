Пассажиры были вынуждены толкать автобус в Петрозаводске

В ночь с 3 на 4 марта пассажиры автобуса, ехавшего по Петрозаводску, были вынуждены после поломки толкать его. Инцидент, произошедший на пересечении Первомайского проспекта и улицы Железнодорожной, запечатлели камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, что все произошло в 1:37 ночи. Некий автобус, перевозивший людей, съехал задним ходом по улице Железнодорожной, попробовал сдвинуться с места, но ничего не получилось.

Тогда из салона вышло около десяти человек, люди своими руками вытолкали транспортное средство на Первомайский проспект и протолжили толкать его дальше. В районе улицы Кондопожской автобус снова встал.

Что это был за автобус, и что с ним случилось, остается загадкой.