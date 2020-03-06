Пропавшая в Петрозаводске девочка нашлась спустя неделю

В Петрозаводске нашлась 14-летняя девушка-подросток, объявленная в розыск несколькими днями ранее. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали в полиции, девушка возвращена домой. Криминальной составляющей в ее исчезновении нет.

Напомним, подросток ушла из дома в Петрозаводске 29 февраля. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно. Стоит отметить, что девушка пропадает далеко не в первый раз.

О том, где пропавшая была на этот раз, в полиции не сообщили.