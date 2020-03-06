06 марта 2020, 14:59
Пропавшая в Петрозаводске девочка нашлась спустя неделю
Криминальной составляющей в исчезновении подростка нет
В Петрозаводске нашлась 14-летняя девушка-подросток, объявленная в розыск несколькими днями ранее. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как рассказали в полиции, девушка возвращена домой. Криминальной составляющей в ее исчезновении нет.
Напомним, подросток ушла из дома в Петрозаводске 29 февраля. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно. Стоит отметить, что девушка пропадает далеко не в первый раз.
О том, где пропавшая была на этот раз, в полиции не сообщили.