В Петрозаводске украли целую партию стеклопакетов

В полицию Петрозаводска обратился руководитель одной из строительных фирм. Он заявил, что с арендуемой им территории пропали стеклопакеты. Ущерб составил около 172 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По подозрению в хищении был задержан 36-летний ранее судимый горожанин. По версии полиции, мужчина работал в другой строительной организации и имел свободный доступ на территорию складского помещения. Чужие стеклопакеты лежали на виду, он решил их вывезти и позвонил брату, у которого был свой микроавтобус. Тот помог транспортировать имущество в один из дачных кооперативов в Кондопоге, при этом в суть дела не вникал.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято, ущерб возмещен. Ведется следствие.