Мошенники за месяц похитили у петрозаводчан более 11 миллионов рублей

Жители республики продолжают попадаться на ухищрения дистанционных мошенников. Только за февраль в полицию Карелии поступило более 130 заявлений от пострадавших. Преступления совершались посредством телефонных звонков и Интернета.

По сообщению МВД, больше всего за последний месяц зимы было похищено у петрозаводчан - более 11 миллионов рублей.

Жители Кондопоги потеряли 450 тысяч, Костомукши – 302. Более 140 тысяч лишились в Лахденпохье и более 100 - в Кеми.

Полиция просит граждан оставаться бдительными.