Парламентарии поддержали законодательные инициативы Главы республики

11 июля в ходе заседания Законодательного Собрания Республики Карелия депутаты рассмотрели ряд законопроектов, в том числе внесенных Главой республики.

Одной из социально-значимых законодательных инициатив руководителя региона стало предложение о выплате 100 тыс. рублей мамам возрастом до 25 лет, родившим ребенка. Чтобы получить меру поддержки, молодая мама должна постоянно проживать на территории республики, учиться очно в ВУЗах или средних специальных учебных заведениях и являться гражданкой России. Депутаты поддержали предложение Артура Парфенчикова. Закон начнет действовать с 1 января 2025 года. Важно, что при рождении двух и более детей выплаты произведут за каждого из них.

Артур Парфенчиков на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте» поблагодарил парламентариев за принятое решение.

Поддержка семьи, материнства и детства — наши смыслы и наши приоритеты. Будем надеяться, что новая мера поддержки даст студенческим семьям стимул к более раннему рождению первенца,

– отметил руководитель региона.

Артур Парфенчиков предложил ввести на территории республики ограничения для работы «наливаек». Законопроект предусматривает, что розничная продажа пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания будет возможна только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. При этом они должны соответствовать требованиям, предъявляемым межгосударственным стандартом к объектам общественного питания (наличие горячих и холодных блюд, полуфабрикатов высокой степени готовности и другие). Все заведения, не отвечающие этим условиям, будут вынуждены прекратить деятельность или сменить формат торговли. Депутаты поддержали инициативу Артура Парфенчикова в первом чтении.

Также Глава республики внес законопроект о переименовании праздничного дня 30 сентября в День освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков. Это станет важной вехой в восстановлении исторической справедливости, ведь летом 1941 года после начала Великой Отечественной войны именно финские войска при поддержке немецко-фашистских захватчиков вторглись на территорию Карелии. В ходе военной агрессии им удалось захватить значительную часть республики, в том числе и столицу региона – Петрозаводск. Оккупация Карелии финскими войсками продлилась до лета 1944 года.

Депутаты поддержали предложение Артура Парфенчикова о переименовании памятного дня 30 сентября в День освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков. Отметим, что инициатива Главы республики была согласована с Министерством иностранных дел России.

//Фото: Правительство РК