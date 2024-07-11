Фонд «Защитники Отечества» будет рассказывать истории семей бойцов СВО

Фонд «Защитники Отечества» запускает акцию «Семья защитников Отечества», где будет рассказывать о семьях бойцов.

Карельский филиал фонда на своей странице рассказал о семье одного из подопечных из Суоярвского муниципального округа. Семья Юрия Алексеевича Наймовича живет в Найстенъярви. В конце июня Юрий Алексеевич вместе с близкими приезжал в Петрозаводск для участия в турнире по армрестлингу среди ветеранов боевых действий.

Внуки подопечного рады были возможности поболеть за дедушку! Юрий Алексеевич - человек активный. В конце учебного года провел занятие в Найстенъярвской средней общеобразовательной школе в рамках реализации проекта "Лица героев". Слова «патриотизм», «Родина», «защита» - это то, что вкладывается и в воспитание внуков с самого раннего возраста,

- рассказала социальный координатор округа Екатерина Липатова.

У Юрия Алексеевича забот и хлопот не счесть. Ветеран ведет активный образ жизни, много времени проводит в лесу. Большое внимание супруги Наймовичи уделяют воспитанию внуков. Кстати, у семьи есть мечта - побывать на Валааме, потрудиться на благо Северного Афона.

Акция «Семья защитников Отечества» проходит в рамках проекта «Наша семья – наша Победа».

//Фото: https://vk.com/fzokarelia