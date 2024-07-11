Спикер Заксобрания Карелии уходит на СВО

Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович собирается уйти на СВО. Он объявил о своем решении 11 июля на заседании парламента республики.

Шандалович намерен подписать контракт и отправиться на СВО как врач – это профессия председателя Заксобрания. Для этого ему надо перейти на работу в карельском парламенте на непостоянной основе, так как он продолжит оставаться спикером.

Председатель Заксобрания попросил депутатов сделать это, они поддержали его просьбу. По словам Элиссана Шандаловича, он просился на СВО еще в 2022 году, возможность появилась сейчас. // фото: Элиссан Шандалович/ВКонтакте