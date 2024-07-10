Карелия улучшила свою позицию в рейтинге федерального Минпромторга

Карелию на выставке «Иннопром- 2024» представил министр промышленности и торговли Республики Карелия Денис Гурков.

Напомню, что Карелия, несмотря на все экономические трудности, с 2022 года ежегодно подтверждает свой статус региона, активно развивающего промышленность. В этом году Карелия улучшила свое место в рейтинге на 1 позицию, заняв 16 место. Такие высокие показатели оценок Минпромторга России - заслуга не только Правительства Карелии, но прежде всего - это достойный результат работы наших промышленных предприятий. Тем не менее, мы не должны останавливаться на достигнутом. Перед нами стоят амбициозные задачи, совместное решение которых должно упрочить наше положение среди промышленно развитых регионов,

— прокомментировал Денис Гурков.

2024 год ознаменуется для Карелии яркими достижениями: в первую очередь это связано с запуском первой в России цифровой верфи, на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе подходит к завершению проект глубокой модернизации. На Литейном заводе продолжается масштабный проект по созданию центра компетенций литейного производства, высокотехнологических отливок деталей компонентов для машиностроения. Флагман горнопромышленной отрасли республики - АО «Карельский окатыш» компании «Северсталь» продолжает работы по запуску циклично-поточной технологии. Запущены в опытно-промышленную эксплуатацию вскрышная и рудная линии, также в 2024 году планируется начать пуско-наладочные работы линии засоренной руды. Стоит также отметить, что помимо флагманов производства, в Карелии реализуется большой спектр различных, в том числе, инновационных проектов.

Минпромторг уже четвёртый год подряд проводит оценку лучших практик реализации промышленной политики в регионах. За это время он стал реальным инструментом мониторинга сильных и слабых сторон в индустриальном развитии территорий. Такая обратная связь помогает органам власти субъектов формировать наиболее востребованный и эффективный инструментарий господдержки,

— отметил Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

В этом году система оценивания рейтинга была модернизирована с учётом новых вызовов и задач Президента, а также комментариев региональных органов исполнительной власти. Количество показателей увеличилось до 41 в 5 блоках.

Поздравляю коллектив Минпромторга Карелии и наши промышленные предприятия со столь высокой оценкой на уровне страны. Желаю дальнейшего развития и достижения еще больших результатов,

— поздравил коллег глава Минпромторга Карелии.

//Фото: Правительство Карелии