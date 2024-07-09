Коммунисты в парламенте выступили против «людоедского» законопроекта

Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия Евгений Ульянов, Сергей Андруневич, Сергей Гыбин и Андрей Монастыршин (Фракция КПРФ) категорически против законопроекта, ужесточающего условия присвоения звания Ветеран труда.

Законопроект внес в Заксобрание новоиспеченный депутат от «Новых людей» Сергей Усатенко.

Ему всего 23 года, что он, в принципе, может знать о чаяниях простых жителей нашей республики? И вот этот юный парламентарий вносит законопроект, согласно которому звание Ветеран труда можно получить исключительно за государственные награды (при трудовом стаже 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), и проработав не менее 10 лет в той сфере, в которой получена награда. Нельзя принимать законы, ухудшающие материальное положение людей!

- заявляют депутаты-коммунисты.

До сей поры ветеранское звание можно получить и не имея государственных наград, учитывая длительный трудовой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Да, прибавку к пенсии звание Ветерана труда дает небольшую - кто-то скажет: из-за чего тут, вообще, переживать? Но, товарищи, представители старшего поколения в Карелии и без того живут слишком трудно, чтобы отбирать у них надежду хоть как-то улучшить свое материальное положение,

- комментирует депутат Евгений Ульянов.

Законодательное собрание Карелии пока не стало обсуждать законопроект, так как он связан с финансами, его отправили на рассмотрение Главе Республики. В кулуарах парламента говорят, что антинародный законопроект, возможно, подготовлен самой исполнительной властью и функционерами «Единой России», а молодого депутата от «Новых людей» Усатенко лишь использовали для запуска непопулярной меры.

Этот закон нельзя принимать, какие бы благовидные цели он ни преследовал (экономия бюджетных денег, например). Нельзя ухудшать материальное положение жителей Карелии. Позор таким инициативам! Позор "Новым людям" - партия полностью дискредитировала себя,

- уверены депутаты-коммунисты.

//Фото: КПРФ в Карелии