Парфенчиков предлагает возобновить походы по «Лыжне Антикайнена»

Артур Парфенчиков на своей страничке в соцсети сегодня вспомнил походы по «Лыжне Антикайнена» и выдвинул идею их возобновить.

Легендарный рейд, проделанный во время Гражданской войны в 1922 году отрядом под командованием Тойво Антикайнена от станции Масельгской до Кимасозера, сыграл важную роль в истории Карелии. В дальнейшем по этому маршруту стали проводиться походы молодых бойцов Красной Армии. В феврале 1941 г. специальный отряд из 20 лыжников совершил поход по маршруту Петрозаводск – Кимасозеро – Петрозаводск с целью проверки клееных лыж. После Великой Отечественной войны походы по маршруту возобновились.

А в 1960-х годах республиканская газета «Комсомолец» учредила специальный приз и организовала массовые лыжные соревнования под общим названием «Лыжня Антикайнена». Это турпоходы по всей Карелии, во время которых лыжники преодолевали различные дистанции, учились ставить палатки, разводить костер на снегу, а также помогали ветеранам, ухаживали за обелисками и памятниками павшим бойцам. Соревнования были очень популярны более двадцати лет.

Многие жители Карелии помнят знаменитые лыжные походы турклуба «Сампо» Петрозаводского университета, который проводил настоящие лыжные марафоны по 500 и более километров.

«Может, пришло время вернуться к этой идее? Уверен, сегодня молодым людям будет также интересно испытать себя в серьезном лыжном походе. Возможно, к проекту захотят присоединиться общественные организации, спортсмены, поисковики. Может, наши республиканские СМИ, так же как и полвека назад, решат учредить специальный приз и примут участие в походах. Почему нет? Инициативы приветствуются!»,

– отметил Артур Парфенчиков.

Фото из архива турклуба «Сампо»