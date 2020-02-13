Карельские мамы получат возможность выиграть семейное путешествие

В Петрозаводске стартовал прием заявок на региональный отборочный тур Всероссийского конкурса «Слингомама России-2020». Организаторы проекта приглашают к участию активных мам, готовых показать, что в декрете можно оставаться активной и мобильной рядом с малышом.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно скачать анкету в группе, а также заполнить и отправить ее вместе с тремя фотографиями по адресу: levi4evsergey@yandex.ru с обязательной пометкой «Хочу стать слингомамой России-2020».

Участвовать в конкурсе могут мамы старше 18 лет с детьми в возрасте от трех месяцев до полутора лет.

В результате отбора будут выбраны десять участниц, которые со своими малышами примут участие в региональном отборочном туре конкурса, где им предстоит показать не только свои таланты и смекалку, но и на скорость завязывать слинг-шарф и разобраться в различных техниках его наматывания.

Победительница представит Карелию на финале «Слингомама России-2020» в г. Тверь, где выберут главную слингомаму России 2020 года, которая получит приз – семейное путешествие.