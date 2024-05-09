09 мая 2024, 12:17
Парад юнармейцев прошел в Пряже
Мероприятия в честь Дня Победы проходят в разных районах Карелии
В Пряже звучали военные песни, прошел традиционный парад юнармейцев.
Лучшие школьники Пряжинской школы несли знамена. Почетный караул стоит на братской могиле и монументе в память погибших воинов.
Семья Сидоровых уже 5 лет ходит на братскую могилу по просьбе своих знакомых из Удмуртии почтить память их деда Загибалова Н.С. и других героев.
Семья Вавилиных каждый год приезжает почтить память своего деда Николая Дмитриевича Вавилина, который погиб в самом начале Великой Отечественной войны. Ему было всего 18 лет.
Ранее парад Победы провели в детском садике «Лесовичок» в Чалне. // фото «Петрозаводск говорит»