Парад юнармейцев прошел в Пряже

В Пряже звучали военные песни, прошел традиционный парад юнармейцев.

Лучшие школьники Пряжинской школы несли знамена. Почетный караул стоит на братской могиле и монументе в память погибших воинов.

Семья Сидоровых уже 5 лет ходит на братскую могилу по просьбе своих знакомых из Удмуртии почтить память их деда Загибалова Н.С. и других героев.

Семья Вавилиных каждый год приезжает почтить память своего деда Николая Дмитриевича Вавилина, который погиб в самом начале Великой Отечественной войны. Ему было всего 18 лет.

Ранее парад Победы провели в детском садике «Лесовичок» в Чалне. // фото «Петрозаводск говорит»