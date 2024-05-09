В карельском поселке прошел парад Победы дошколят

На территории детского сада «Лесовичок» в Чалне прошел маленький парад, посвященный 79-й годовщине Великой Победы.

В весенний день торжественно шагали воспитанники детского сада, их родители, сотрудники дошкольного учреждения. Возглавили колонну люди в погонах.

Под лучами весеннего солнышка участники небольшого парада несли флаги, воздушные шары. На груди у ребят и взрослых приколоты георгиевские ленточки.

Малышам было радостно и почетно маршировать в ногу с настоящими военными в форме и с погонами. С флагами впереди стройной колонны чеканили шаг папы малышей - участники СВО: Максим Борчиков (начальник организационно-правового отделения Правового отдела МВД по РК, майор внутренней службы) Сергей Лицегевич (гвардии майор 159 истребительного авиационного полка), Сергей Верхоглядов (старшина войсковой части 96848). Рядом с ними малыши чувствовали себя разведчиками пехотинцами танкистами, летчиками, пилотами и моряками.

Взрослые и дети пели хором песни «Катюша» и «День Победы». Дети исполняли песни и читали стихи о мире и мужестве советских солдат. В конце праздника все почтили память погибших минутой молчания.

«Участвуя в мероприятиях, дети и взрослые выразили свою благодарность ветеранам и подчеркнули важность сохранения памяти о героях тех лет»,

— рассказала заведующая МКДОУ Детский сад «Лесовичок».

После парада дети подготовительных групп вместе с родителями возложили цветы к братскому захоронению в Чалне. // фото Оксаны Ерюшкиной